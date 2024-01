Milano scende sotto le mille edicole (e ne perde 12 su 100 in quattro anni)

Nella città metropolitana di Milano, in 4 anni, sono state chiuse 129 edicole: la perdita è dell'11,9%, e il territorio milanese scende sotto la soglia 'psicologica' di 1.000 rivendite di giornali e riviste. Lo si evince dall'elaborazione realizzata da Unioncamere-InfoCamere su dati del registro delle imprese. Il dato è in linea, anzi leggermente inferiore, con quello nazionale: in tutto il Paese, infatti, nello stesso periodo si sono perse quasi 2.700 edicole, con un decremento di oltre il 16%, che sale a oltre il 18% se si considerano solo le ditte individuali.

Tra le edicole attualmente esistenti (quasi 12mila), più del 37% è guidata da donne: una quota maggiore rispetto alla media generale delle imprese (22%). Tuttavia, le edicole guidate da donne si sono ridotte più della media nazionale (-19,6%). I giovani under 35 risultano invece titolari di appena il 5,9% delle edicole, con una diminuzione di ben il 43% rispetto a 4 anni fa.

Dando uno sguardo ai singoli territori, sono soltanto due le province italiane che hanno registrato un aumento di rivendite: Bolzano e Sondrio: in entrambe le province sono ora 41, una in più rispetto a 4 anni fa. Dall'altra parte della classifica Isernia (con un terzo di edicole in meno: -36,8%), Trieste (-31,1%) e Ancona (-30,6%). Milano, come si diceva, ha perso 129 edicole, pari a -11,9%. Quelle ora attive sono 955, di cui 615 individuali.

A livello regionale, la Lombardia conta ora 2.268 edicole, di cui 1.555 individuali. Rispetto a 4 anni fa, 430 in meno (384 quelle individuali che hanno chiuso). Il saldo è di -15,9% sul totale, -19,8% se si considerano solo quelle individuali. La regione con la perdita più marcata è il Molise, seguono Piemonte e Friuli-Venezia Giulia.