A Milano è arrivata la Nuova Ford Kuga

Un'aria di innovazione nel mondo dei SUV con il suo design audace che si differenzia per ogni allestimento con tecnologie all'avanguardia e si propone come un veicolo che unisce design, prestazioni e funzionalità.

Nuova Ford Kuga da Ford Ambrostore

La Nuova Ford Kuga è arrivata in Ambrostore, concessionaria Ford punto di riferimento nel territorio milanese. Le linee fluide e gli elementi distintivi conferiscono al nuovo SUV Ford un aspetto audace e raffinato, perfettamente in linea sia con lo stile di vita urbano che con lo stile sportivo.

La Nuova Ford Kuga non si contraddistingue solo per lo stile, ma è in grado di offrire prestazioni avvincenti grazie alla sua gamma di motori efficienti che garantiscono sia potenza che risparmio di carburante. Disponibile in differenti motorizzazioni, tra cui quella Plug-in Hybrid, che consentirà di percorrere in extra-urbano sino a 69 km in modalità elettrica e in città di coprire sino al 64% del percorso sempre in modalità elettrica. Si ricaricherà sia durante la guida, che alle colonnine elettriche o alla presa domestica.

Tecnologia all'avanguardia

La Nuova Ford Kuga rappresenta un'evoluzione nel settore automobilistico grazie alla sua tecnologia all'avanguardia. Al centro di questa rivoluzione tecnologica c'è il sistema SYNC 4 che, grazie ad un display touchscreen da 13,2 pollici intuitivo con connettività 5G avanzata, consente di controllare tutte le funzioni del veicolo e di rimanere connessi ovunque ci si trovi. Inoltre, con le funzionalità innovative come il parcheggio assistito, le telecamere a 360° e l'assistenza alla guida, la Nuova Ford Kuga renderà ogni viaggio più sicuro e confortevole.

Dove e quando: informazioni utili

L’attesa è finita, non dovete cercare oltre, Ford Ambrostore vi aspetta per scoprire la Nuova Ford Kuga. Da oggi è disponibile, infatti, presso le sedi di viale E. Forlanini 65 a Milano e di via Carducci a Sesto San Giovanni.

Un team di esperti è pronto ad accogliervi, illustrarvi tutte le caratteristiche della Nuova Ford Kuga e guidarvi attraverso tutte le opzioni disponibili per personalizzare il veicolo in base alle vostre esigenze. Non perdete l'opportunità di scoprire il futuro dei SUV: andate a provare la Nuova Ford Kuga da Ambrostore!

Maggiori informazioni su Ambrostore.it e all'indirizzo mail info@ambrostore.it.