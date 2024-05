Nuova sede della Statale a Mind: arrivano altri 215 milioni

È sempre più realtà a nuova sede dell’Università Statale all’interno di Mind, l’ex area Expo alle porte di Milano. La Banca Europea per gli investimenti (Bei) e la Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno concesso un finanziamento da 215 milioni di euro a favore di Academo, la società di progetto costituita da Lendlease e dal Fondo Equiter Infrastructure II (gestito da Ersel AM), a cui l’Università degli Studi di Milano ha affidato la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo campus scientifico e tecnologico. Il finanziamento rappresenta l’ultimo step della fase di progettazione dell’operazione coordinata da Lendlease che prevede un investimento complessivo di oltre 450 milioni.

Nel dettaglio, i 215 milioni di nuove risorse saranno così concesse: un finanziamento diretto, su base project finance, che si articola in una prima tranche concessa da parte della Bei da 95 milioni e una seconda tranche da ulteriori 95 milioni concessa da Cdp, con provvista messa a disposizione dalla stessa Bei. L’investimento beneficerà pertanto del funding della Banca europea per gli Investimenti a condizioni agevolate per complessivi 190 milioni su un orizzonte di lungo termine, riducendo così il costo del progetto a carico del concedente pubblico.

La linea di credito messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti beneficia a sua volta in parte della garanzia del Fondo InvestEU, il programma della Commissione Europea per il rilancio degli investimenti privati nell’Unione Europea che ha l’obiettivo di favorire la competitività e la crescita nel lungo periodo. Inoltre, Cdp fornirà una linea Iva da 25 milioni a favore del progetto.

Il campus

Il nuovo campus disegnato da Carlo Ratti Associati, che concentrerà in un’unica struttura attività scientifiche multidisciplinari, sarà a regime entro la fine del 2027 e accoglierà oltre 23mila persone tra studenti, ricercatori docenti e staff. Il campus si svilupperà su una superficie costruita di 190mila metri quadrati con laboratori per la ricerca avanzata, oltre 8mila metri quadrati di biblioteca, auditorium e spazi comuni, cui si aggiungono spazi verdi e un orto botanico.