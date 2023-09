Apre una nuova sede Gallas Group a Milano: 200 posti di lavoro

Apre in Lombardia un'altra filiale di Gallas Group, l'azienda leader nazionale nella selezione e assistenza per gli anziani. Vista la grande domanda di assistenza domiciliare professionale in altre 7 sedi lombarde, a Brescia, Bergamo, Monza, Varese, Busto Arsizio, Como, Mantova e Pavia, la compagnia nata in Friuli una decina di anni fa si allarga nella città simbolo della regione.

Da lunedì 25 settembre ha aperto i battenti l'ufficio di Milano, in viale Abruzzi 64, nel cuore della metropoli. Una scelta dettata da un'esigenza precisa in un territorio che da sempre è simbolo di produzione, inventiva e lavoro ma che al contempo, soprattutto in certe aree, presenta un'età media piuttosto elevata e di conseguenza una necessità impellente di strutture in grado di offrire una pronta assistenza ai più anziani. Gallas Group è presente in otto regioni italiane, praticamente tutto il settentrione fino alla Toscana per un ammontare complessivo di 35 agenzie operative dirette, 170 dipendenti, oltre 100mila famiglie che hanno usufruito dei servizi assistenziali e ben 110mila collaboratori domiciliari censiti.

Verranno assunte 200 persone

Dal taglio del nastro ai prossimi 12 mesi è prevista l’assunzione di 200 nuove operatrici od operatori tra badanti h24, colf, babysitter ed assistenti ad ore, selezionati con competenza, sensibilità ed attenzione alla sicurezza. L'obiettivo sul suolo lombardo, più che realistico, è esplicitato dalle parole del titolare, Alberto Gallas: “Puntiamo nel primo anno a dare lavoro a circa 200 badanti. Milano è una città che riteniamo fondamentale nel nostro processo di crescita ed espansione. Qui c'è necessità di elevare lo standard in questo settore; il territorio è molto popoloso ed oltretutto con un'età media piuttosto elevata, sicuramente fra le più alte d'Italia, e la mancanza di strutture esperte e professionali nella gestione del lavoro domestico è un dato di fatto”.

Non a caso, Gallas Group esegue colloqui precisi ed accurati prima dell'assunzione, nei quali un'attenzione speciale viene assicurata alla lingua. Com'è noto, la maggior parte delle badanti sono straniere ma al di là della provenienza, è fondamentale che siano in grado di esprimersi correttamente in italiano, perché i nostri nonni necessitano di comunicare verbalmente per mantenersi attivi, lucidi, sempre in forma. Solo il 19% di chi si reca in agenzia viene poi realmente indirizzato presso le famiglie: una percentuale che conferma l'accuratezza della selezione. Mantenere l'anziano fra le proprie mura è uno degli obiettivi che una società civile ed avanzata come la nostra deve porsi. La permanenza nella propria abitazione e di conseguenza nella propria comfort zone, specie ad una certa età, è importantissima per l'equilibrio psicologico e per la salute fisica. Si evitano trasferimenti, nuovi contesti logistici e quella potenziale sensazione di rappresentare un peso per la propria famiglia. A casa - nella propria casa - con i propri ricordi ed i propri affetti, il rischio di traumi emotivi è senz'altro minore, ed anche quello di contrarre malattie ed infezioni.