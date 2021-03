Urban Cube è la nuova sede del Sole 24 Ore a Milano

Dal 23 marzo 2021 è stato deliberato ufficialmente il trasferimento della sede legale de Il Sole 24 Ore S.p.A in viale Sarca 223 (Urban Cube) a Milano. Dopo lo scioglimento consensuale anticipato del contratto di locazione degli uffici in via Monterosa, la società ha firmato il nuovo contratto di affitto per gli uffici in zona Bicocca.

Il Sole 24 Ore con questa operazione "intende dotarsi di una struttura tecnologicamente avanzata, coerente con le nuove esigenze organizzative e con il percorso di evoluzione digitale intrapreso e in linea con la politica di efficientamento dei costi di gestione da tempo avviata".

La nuova sede del Sole 24 ore

La nuova sede del quotidiano economico si trova nel “Bicocca Business District”, da diversi anni fulcro di una felice transizione post-industriale. Numerose le aziende di rilievo internazionale che hanno scelto questo quartiere per la propria sede. Rimanere competitivi in un simile contesto, oggi, non è un’impresa alla portata di tutti.

L'edificio di viale Sarca 223 è di 15.500 metri quadri. Si tratta di un immobile nato nel 1988, durante il processo di trasformazione complessiva dell’area Bicocca, da polo industriale a centro tecnologico di livello nazionale. Edificio riqualificato perché ormai non era più in linea con gli standard architettonici contemporanei.