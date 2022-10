Spotify ha aperto una sede a Milano

Spotify ha aperto la sua sede a Milano. Gli uffici del colosso della musica in streaming - che accolgono circa 100 dipendenti di 10 diverse nazionalità - si trovano in via Joe Colombo (Porta Nuova), nel cuore del distretto finanziario milanese. Il fatto è stato reso noto dalla società attraverso una nota.

L'edificio che ospita "Casa Spotify" è una vera e propria villa che si sviluppa su 6 piani ed è stato progettato "per riflettere la diversità dei team, ospitare e varie funzioni ed operation. Un hub dal quale chiunque può lavorare, non solo chi è direttamente coinvolto nel business locale, in base al programma work from anywhere", si legge nel comunicato.

Il nuovo ufficio sarà il centro nevralgico di tutte le operazioni del sud-est Europa "nonché punto di riferimento per tutti coloro che gravitano attorno all'universo Spotify, testimonianza del valore strategico della regione e del legame con la città di Milano che incarna appieno i valori dell'azienda", ha puntualizzato la società.

"Milano è lo specchio perfetto della nostra cultura: internazionale, inclusiva, aperta e in continua crescita", ha commentato Federica Tremolada, managing director southern & eastern europe Spotify. Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo hub hanno partecipato, insieme alla main host Federica Tremolada, anche Katarina Berg, chief human resources officer Spotify, Alberto Mazzieri, head of enterprise sales southern europe, Eduardo Alonso, head of studios for southern and eastern europe e Melanie Parejo, head of music for southern and eastern europe. Nel corso dell’inaugurazione sono stati presentati tutti i milestone e gli obiettivi raggiunti negli ultimi anni dall’azienda, come equal, sound up e radar e gli investimenti nella regione. Hanno preso parte anche la cantautrice e creator Francesca Michielin e Sans Soucis, cantautrice e produttrice italiana, giovane promessa della musica senza confini, come ospiti d’eccezione ed esempio concreto di come Spotify si impegna a supportare artisti e i creator.

La piattaforma di musica in streaming attualmente conta 433 milioni di utenti di cui 188 milioni premium; entro il 2030 prevede di raggiungere il traguardo di 1 miliardo di utenti e 50 milioni di creator.