La nuova sede di Unicredit sarà allo Scalo Farini e potrebbe costare 1 miliardo

Unicredit lascerà la torre di piazza Gae Aulenti e sarebbe pronta a investire 1 miliardo di euro per realizzare, sempre a Milano, il nuovo campus, riunendo tutti i suoi dipendenti nella sede centrale che sorgerà allo Scalo Farini. Lo rivela Bloomberg. Il gruppo bancario nel 2030 dovrebbe trasferirsi dall'iconica torre, che occupa dalla sua inaugurazione nel mese di febbraio del 2014.

A dicembre del 2023, la stessa Unicredit, attraverso una cordata di cui facevano parte anche Prelios (come manager) e Hines (come sviluppatore), si è aggiudicata lo Scalo Farini e lo Scalo San Cristoforo con un'offerta di 500 milioni di euro nella gara indetta da Fs Sistemi Urbani.

Come sarà la nuova sede (e lo Scalo Farini)

La nuova sede di Unicredit, che sarà di proprietà anziché in affitto, sarà votata alla flessibilità lavorativa con alternanza tra lavoro in sede e in smart working, e permetterà, secondo alcune stime, di tagliare di circa il 30% i costi di gestione della sede stessa, rispetto alla situazione attuale. Allo Scalo Farini troverà sede anche il campus delle arti dell'Accademia di Brera, mentre il 22% degli spazi complesivi sarà destinato a housing sociale ed edilizia convenzionata. Un grande parco occuperà il 65% dello Scalo.