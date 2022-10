Ecco come sarà il nuovo quartier generale di Whirlpool a Milano

Avrà la forma di un campus americano e si troverà sull'area un tempo occupata da una fabbrica il nuovo quartier generale milanese di Whirlpool, colosso americano degli elettrodomestici. Il nuovo edificio sta sorgendo in via Varesina a Milano, alle spalle della stazione ferroviaria di Certosa: tra Mind e il centro di Milano.

La nuova sede - progettata dallo studio Realstep e Jamestown - sarà pronta per il 2023 e sostituirà quella attuale di Pero. L'edificio è stato disegnato secondo le logiche di 'agile working' "per supportare la nuova operatività post-pandemia e per garantire il benessere dei dipendenti", ha puntualizzato la società. Nei 7mila metri quadri disposti su due piani si troverà la divisione Emea del gruppo statunitense, praticamente la branca della multinazionale che si occupa dei mercati europei, medio-orientali e africani. Il palazzo è stato progettato con l'obiettivo "di combinare comfort, innovazione e sostenibilità"; inoltre sarà a basso impatto ambientale e certificato Leed gold.

Nella giornata di lunedì 17 ottobre diversi dipendenti dell'azienda sono scesi in campo al fianco di Wau! Milano (We are urban Milano), associazione di volontari, per un progetto di riqualificazione del quartiere in cui gli operai stanno realizzando il nuovo campus. I lavoratori della multinazionale hanno pulito e dipinto i muri della stazione ferroviaria di Certosa e dell'istituto comprensivo Console Marcello.

Inoltre, grazie alla concessione del muro sito presso la fermata del tram di Piazza Cacciatori delle Alpi, è stato realizzato un progetto artistico ideato dai designer del Nooro design studio Milan e realizzato dagli stessi volontari durante la giornata. Il muro circonda il building storico di Italmondo, che oggi ospita Supernova Hub, il venture builder del gruppo Itlm proprietaria del muro stesso. La piazza ha visto il restyling degli invasi di proprietà comunale.

Foto - Dipendenti di Whirlpool mentre imbiancano un muro della stazione

"Siamo molto lieti di aver potuto contribuire con un’attività di volontariato utile e creativa che ha coinvolto tutte le nostre persone - ha chiosato Fabio Colombo, senior director delle risorse umane Emea dell'azienda -. Grazie anche alla collaborazione con le istituzioni e con gli altri attori privati presenti sul luogo, è stato possibile supportare un progetto di riqualificazione dell’area Certosa, dove a breve sorgerà il nostro nuovo quartier generale per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. È stata una bella giornata trascorsa insieme che ci ha consentito di familiarizzare con il quartiere, rendendolo più accogliente a beneficio di tutta la comunità che lo vive ogni giorno".