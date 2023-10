Cos'è la variante della Tratta D della Pedemontana e perché se ne parla

Parere favorevole, da parte della giunta di Regione Lombardia, alla delibera sul progetto definitivo della variante alla Tratta D dell'autostrada Pedemontana lombarda. "Regione Lombardia - sottolinea l'assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi - ha espresso il proprio parere favorevole ritenendo l'opera, e la sua applicazione progettuale, in linea con l'obiettivo strategico del Piano regionale di sviluppo sostenibile (Prss) che mira a potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per arrivare a una Lombardia sempre più accessibile e connessa".

La delibera regionale sarà ora trasmessa al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell'approvazione del progetto da parte del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Il tracciato della variante della Tratta D della Pedemontana interessa la provincia di Monza e Brianza con i comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago, Sulbiate e Vimercate e la Città Metropolitana di Milano nel territorio del Comune di Cambiago.

Per quanto concerne le tariffe che verranno applicate all'utenza, come si legge in una nota, da parte di Regione Lombardia si raccomanda di valutare, di concerto tra concessionario, concedente ed eventuali autorità competenti in materia, l'adozione "di specifiche modulazioni tariffarie" che permettano, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della concessione, "di aumentare l'attrattività della nuova infrastruttura a pedaggio, evitando e/o limitando in tal modo eventuali fenomeni di congestionamento della rete stradale secondaria".