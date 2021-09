Le nuove rotte di Ryanair da Milano Bergamo

Ryanair lancia un programma operativo invernale che conferma i segnali di ripresa del traffico aereo e assegna all'Aeroporto di Milano Bergamo il ruolo centrale come propria base principale del sud Europa. Per il periodo che va da fine ottobre 2021 a fine marzo 2022, spiega una nota, Ryanair ha varato il più importante piano di voli da quando ha iniziato le operazioni a Milano Bergamo, che prevede un totale di 95 rotte, di cui 83 internazionali e 12 tratte domestiche nazionali, che corrispondono a oltre 600 voli settimanali verso 33 Paesi dell'area europea e mediterranea.

In vista dell'avvio dell'orario invernale, Ryanair ha introdotto cinque nuove destinazioni: Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stoccolma e Tolosa. Novità che permettono di allargare il network dei voli offerti dall'Aeroporto di Milano Bergamo grazie alla partnership con Ryanair, che il 14 febbraio 2002 festeggerà il ventennale del primo collegamento aereo con il nostro scalo.



A dare maggiore rilevanza alla presenza di Ryanair sull'Aeroporto di Milano Bergamo è la scelta della compagna aerea di aumentare la componente dei nuovi Boeing B737-8200 basati, con conseguenti e importanti benefici sotto il profilo dell'impatto ambientale, passando dagli attuali 6 a 10 entro l'estate 2022, a cui si affiancano altri 10 B737-800 da 189 posti, confermando l'attuale numero di 20 aeromobili presenti sullo scalo.



"Siamo felici e onorati di registrare questo importante aumento di attività da parte di Ryanair sul nostro aeroporto. La collaborazione ventennale - dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo - è stata caratterizzata da livelli di crescita costanti e anche la fase di ripresa dei movimenti aerei e passeggeri di Ryanair assegna, come sempre, all'aeroporto di Milano Bergamo una funzione strategica. Con quasi cento destinazioni, il programma operativo invernale della compagnia aerea permette ai nostri passeggeri di attingere a un'offerta di destinazioni mai così ricca e ad ampio raggio, rendendo più concreta la prospettiva di recuperare le quote di traffico erose a causa della pandemia".



"In qualità di compagnia aerea più grande d'Italia, Ryanair - ha detto Michael O'Leary - è impegnata nella ripresa del settore del turismo, dell'occupazione e della connettività di Milano mentre cresce in tutta Europa e riporta i viaggi aerei ai livelli pre-Covid. Poiché Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi B737-8200 "Gamechanger" questo inverno, siamo lieti di annunciare che alcuni di questi nuovi aeromobili saranno basati all'aeroporto di Milano Bergamo, offrendo 5 nuove rotte da Milano Bergamo verso Birmingham, Helsinki, Liverpool, Stoccolma, Tolosa e creando oltre 800 posti di lavoro in Italia questo inverno".

"Il traffico aereo italiano guidato da Ryanair si riprenderà fortemente questo inverno 2021 e siamo lieti di annunciare il nostro nuovo operativo invernale su Milano Bergamo, che includerà voli verso 95 destinazioni (incluse 5 nuove rotte) verso oltre 30 paesi. Con il ritorno della fiducia dei consumatori, chiediamo al governo italiano di eliminare l'addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani, che sta danneggiando la competitività degli scali italiani rispetto ai loro omologhi europei. L'abolizione di questa tassa faciliterebbe una rapida ripresa del traffico aereo, del turismo e dell'occupazione italiani grazie alle tariffe basse di Ryanair e al piano di crescita a lungo termine".