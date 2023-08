A Milano ci saranno cinque nuovi centri per l'impiego, strutture che favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovono interventi di politica attiva del lavoro. Lo ha deciso palazzo Marino che attraverso una delibera di giunta ha approvato le linee di indirizzo per la stipulazione di una convenzione con Città Metropolitana di Milano e con Regione.

I centri saranno dislocati in quattro municipi, mentre una sarà in centro città: in piazzale Cantore nascerà, infatti, la nuova sede del ‘Palazzetto del Lavoro’, uno spazio nel cuore di Milano di oltre mille metri quadri "che diventerà un vero e proprio hub dedicato all’occupazione, all’accompagnamento al lavoro e alla formazione", si legge in una nota del comune. Le altre sedi distaccate, invece, si troveranno in quattro angoli di Milano:

all’interno della ex sede dell’Anagrafe di via Paravia, 26 (Municipio 7, zona Ovest);

all’interno del Centro Civico in via Boifava, 17 (Municipio 5, zona Sud);

all’interno del mercato comunale coperto di Ponte Lambro in via Parea, 13 (Municipio 4, zona Est);

in viale Jenner, 54 (Municipio 9, zona Nord)

Le nuove sedi decentrate saranno allestite in spazi di proprietà dell’Amministrazione che saranno ristrutturati attraverso fondi del Pnrr con una spesa di oltre 5 milioni di euro. Attraverso la convenzione, gli immobili saranno messi a disposizione della Città Metropolitana di Milano, a seconda delle diverse tipologie di sedi, in forma di comodato d’uso gratuito o concessione ad uso gratuito da un minimo di 9 anni fino ad un massimo di 27 anni.

"La città aspettava da oltre 20 anni di potenziare i centri per l’impiego di Milano sul modello di altre capitali europee – ha spiegato l’assessora alle politiche del lavoro Alessia Cappello -. Finalmente questo progetto è reso possibile attraverso la firma di questa convenzione, per cui ringrazio Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano, e anche grazie alla rete e alla sinergie nate all’interno del ‘Patto per il Lavoro’. Con queste cinque nuove sedi, alcune in luoghi sperimentali come il mercato comunale di Ponte Lambro, continua il lavoro di capillarizzazione e diffusione di centri per l’impiego in luoghi non convenzionali, come gli sportelli di orientamento lavorativo di Afol Metropolitana realizzati in rete con il Centro Milano Donna nel Municipio 4 e nel Municipio 8".