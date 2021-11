Si continua a costruire a Uptown a Milano

Non si fermano i cantieri a Uptwon, il nuovo quartiere di Milano tra Cascina Merlata e Mind. Nelle prossime settimane entrerà nel vivo la costruzione del nuovo complesso di quattro edifici che sorgerà accanto all'area che ha ospitato l'Expo del 2015. Nei giorni scorsi, infatti, sono terminati i lavori di scavo e preparazione del lotto e nelle prossime settimane inizierà la costruzione dei palazzi che verranno realizzati da Percassi.

Parte degli appartementi che verrano realizzati sono già stati venduti, dalla società spiegano che "la commercializzazione ha già superato il 60% del volume di fatturato dei complessivi 317 appartamenti previsti".

Come sarà il nuovo complesso residenziale

Il nuovo complesso - progettato dallo studio di architettura Labics e dallo studio di ingegneria Sio Engineering - sarà composto da quattro edifici disposti intorno a una corte verde, che offrirà uno spazio riservato di tremila metri quadri, progettato dal landscape designer Valerio Cozzi. Verde che si aggiunge ai 30 ettari del parco di Uptown.

Sotto il manto verde della corte centrale troveranno posto i servizi esclusivi per i residenti, accessibili da una scalinata pronta a trasformarsi in una piccola arena per eventi, spettacoli e momenti conviviali tra i residenti: piscina, palestra, area wellness e relax e spazio gioco bimbi attrezzato sono la risposta alle mutate richieste che emergono da un mercato in trasformazione. Ma non solo: un ampio e funzionale co-working, una sala cinema a uso esclusivo, un campo indoor per lo squash e conciergerie evolute, andranno a comporre un ecosistema di servizi unico e completo rendendo l’abitare confortevole e sicuro sotto tutti i punti di vista.

Gli appartamenti

Tutti gli appartamenti saranno dotati di trattamento aria con sistema Vmc (ventilazione meccanica controllata che ricambia l’aria all’interno degli appartamenti), riscaldamento e raffrescamento a pavimento, ampie logge e terrazzi, giardini privati.

Il progetto vede la presenza di diversi tagli abitativi: ville urbane, appartamenti con giardino privato; attici attrezzati con patio e vasca idromassaggio riscaldata.