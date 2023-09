Nessun ufficio privato ma solo open space: ecco la nuova sede di Carrefour

Tre piani di scrivanie e sale riunioni. Tre piani di open space. Nessun ufficio dirigenziale. Nessun "posto fisso", solo postazioni prenotabili attraverso un'app sviluppata appositamente. Sono i tratti distintivi del nuovo quartier generale milanese di Carrefour Italia. Il colosso della grande distribuzione francese, infatti, ha preso "casa" in via dei Calchi Taeggi (zona Bisceglie)

L'headquarter, più nel dettaglio, si trova all'interno di una delle tre torri che compongono il Park west, complesso disegnato dallo studio Mario Cucinella architects. Gli sono al nono, decimo e undicesimo piano della torre di proprietà di Dea capital real estate. In totale sono state posizionate 300 scrivanie (oltre alle sale riunioni). Nessuna di queste postazioni è stata assegnata in via esclusiva, dato che si tratta di posti liberi "che meglio si adattano all'organizzazione degli oltre mille dipendenti che gravitano attorno alla struttura", hanno precisato dalla società durante la presentazione.

Il rapporto numero di postazioni-lavoratori è sbilanciato verso quest'ultimo perché i dipendenti possono fare fino a quattro giorni di smart-working a settimana. Non solo, con questo modello Carrefour punta a "stimolare l’innovazione, la creatività e favorire il benessere dei collaboratori".

Non è la sola novità, il colosso francese sta sviluppando in Italia anche una nuovo sistema chiamato "multi-hub" che vede la presenza di uffici anche all'interno di spazi di alcuni punti vendita, come è successo per la sede realizzata nel mall di Milanofiori ad Assago. "Questo approccio di lavoro ibrido facilita anche una più efficace collaborazione tra i team e una migliore integrazione tra le operazioni di sede con quelle dei punti vendita", hanno precisato dall'azienda.

Il nuovo quartier generale del colosso della Gdo, inaugurato venerdì 29 settembre alla presenza di Alexandre Bompard, chairman e ceo del gruppo Carrefour e Christophe Rabatel, ceo di Carrefour Italia, si trova all'interno di un vero e proprio green building. L'edificio è dotato di vetrate panoramiche da cui si scorge lo skyline della città, ma anche le strutture di Mind, l'ex area Expo. Alla base dell'edificio, inoltre, verrà presto realizzato un parco con oltre 160mila metri quadri di verde.