I nuovi uffici di Coca Cola a Milano (con bibite gratis per i dipendenti)

Si trovano in via Monterosa a Milano i nuovi uffici di Coca Cola. Il colosso delle bevande gassate ha spostato ha lasciato la sua sede di Sesto San Giovanni per approdare nel palazzo progettato da Renzo Piano che fino a qualche anno fa ospitava Pwc e la redazione del Sole 24 Ore. La sede, un maxi open space con 104 postazioni individuali, sale riunioni e “cabine” in cui fare call (senza disturbare gli altri colleghi) è operativo a partire dalla giornata di oggi, martedì 7 maggio.

Postazioni per lavorare, ma non solo. All’interno del building milanese della compagnia di Atlanta è stato allestito anche un bar interno in cui i dipendenti (senza pagare, ça va sans dire) possono consumare le bibite e i prodotti dell’azienda: dalla Coca fino ai succhi di frutta commercializzati dal marchio a Stelle e strisce.

La cerimonia di inaugurazione degli spazi si è svolta nel pomeriggio di lunedì 6 maggio, all’evento erano presenti la vicepresidente e direttore generale per l’Italia e Albania Phillipine Mtikitiki, il sindaco di milano Giuseppe Sala e l’assessora allo sviluppo economica Alessia Cappello. "Pur essendo un'azienda globale, Coca-Cola opera a livello locale in ogni comunità in cui è presente - ha dichiarato Phillipine Mtikitiki -. Siamo orgogliosi dei quasi 100 anni di storia della nostra azienda in Italia, come leader nel settore delle bibite e delle bevande. L'apertura dei nuovi uffici a Milano riflette il nostro impegno continuo nel crescere insieme alle realtà in cui operiamo ma con più siamo entusiasti di poter offrire ai nostri dipendenti un nuovo spazio di lavoro pensato appositamente per loro, dove potranno sentirsi ispirati, produttivi e coinvolti nel creare la magia di Coca-Cola per il nostro paese”.

Il sodalizio tra la Coca Cola e l’Italia è iniziato nel 1927 quando venne prodotta la prima bottiglia di Coke nello Stivale. Attualmente l’azienda è attiva in cinque stabilimenti: Nogara (Verona), Oricola (L’Aquila), Marcianise (Caserta) e Catania per i soft drink e Rionero in Vulture (Potenza) per le acque minerali.

“Sono felice che Coca Cola si sia trasferita in questo angolo di Milano che nel corso degli anni ha ospitato grandi aziende come l’Isotta Fraschini, la Siemens e Il Sole 24 Ore - ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, poco prima del taglio del nastro -. Questi nuovi uffici sono simbolo della milanesità, perché a Milano è tutto in continua evoluzione”.

L’edificio che ospita la sede del colosso dei soft drink è stato progettato agli inizi degli anni Duemila dal Renzo Piano building workshop e recentemente è stato riqualificato dallo stesso team di professionisti. La rigenerazione ha trasformato il palazzo da un immobile a destinazione prettamente direzionale in un “campus” ad uso misto. All’interno dell'edificio, gestito da Axa Im Alts, si trovano altre realtà e anche la 24Ore business school. L’edificio, hanno spiegato dal colosso di Atlanta, sta perseguendo la certificazione LEEDv4 ID+C Platinum, il più alto livello di certificazione.