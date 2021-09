Torna a rivivere l'ex Richard Ginori di Milano: ecco i nuovi maxi uffici di Wpp

È tornata a vivere l'ex fabbrica della Richard Ginori di Milano. All'interno dello stabilimento costruito nel 1830 davanti al Naviglio non si producono più ceramiche di qualità, anzi: nella struttura (27mila metri quadri, praticamente quattro campi di calcio o ancora 1,6 volte l'estensione di Piazza Duomo) trovano spazio 2mila persone e 35 agenzie del colosso della pubblicità e delle relazioni Wpp.

Lo stabile è stato completamente rifatto mantenendo i tratti caratteristici di una delle più importanti fabbriche della città. La riqualificazione è stata ideata dallo studio di architettura e di design BDG (del Gruppo WPP) e realizzata da 967arch. L'edificio è rimasto lo stesso: un casermone lungo 250 metri e alto due piani al cui interno ci sono le diverse società di Wpp che prima di essere raggruppate erano sparpagliate in nove sedi in giro per Milano. Uffici ma non solo, ci sono anche numerosi servizi tra cui un ristorante, un supermercato, un bancomat e una farmacia dinamica.

"Il Campus di Milano è stato ideato per le persone che vogliono lavorare nel futuro e progettato per inspirarle a fare al meglio il loro lavoro, a collaborare e imparare gli uni dagli altri - ha detto Mark Read, ceo di Wpp -. È dotato delle ultime tecnologie e degli standard ambientali più elevati. Il nostro più recente Campus in Europa ha riqualificato una ex area industriale di Milano, trasformandola in un luogo di eccellenza e di attrazione per il talento creativo in Italia, consentendo ai clienti di accedere più facilmente alle nostre migliori idee e tecnologie".