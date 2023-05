Apre un nuovo supermercato Aldi a Paderno Dugnano

Verrà inaugurato giovedì 25 maggio il nuovo supermercato Aldi di Paderno Dugnano (hinterland nord di Milano). La struttura, in via Monte Cervino, è grande circa mille metri quadrati e sarà la 51esima della Lombardia.

In occasione della nuova apertura, Aldi propone ai clienti anche "speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Paderno Dugnano a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti", si legge in una nota diffusa dalla società.

Il nuovo punto vendita, è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 21 e la domenica dalle ore 9 alle 20. "L’apertura di Paderno Dugnano consolida la presenza di Aldi in Lombardia, dove ora sono 51 i punti vendita sul totale nazionale di 157 aperture complessive e 3.018 persone impiegate. Il nuovo negozio fornirà 17 nuove opportunità lavorative, portando a quota 891 il numero di collaboratori sul territorio lombardo - ha puntualizzato l'azienda -. Numeri che consolidano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale".

Dal 2018 Aldi è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (Verona) e Landriano (Pavia) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo Aldi Süd, realtà della grande distribuzione organizzata a livello internazionale, presente con oltre 7.100 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 186mila collaboratori in tutto il mondo.