Ricostruito il simbolo del boom economico di Milano: è rinato lo storico Autogrill sulla A4

Durante l'estate era stato abbattuto. Demolito. Raso al suolo. Ora è rinato. E la forma è la stessa. Identica. È l'Autogrill Villoresi Ovest di Lainate (a Nord-Ovest di Milano, lungo l'autostrada dei Laghi), una delle icone del boom economico italiano, edificio costruito nel 1958 su un progetto dell'architetto Angelo Bianchetti.

I lavori sono terminati nei giorni scorsi e il locale destinato ai viaggiatori è stato riaperto. Il "tripode" che sormonta la struttura è stato dotato di un nuovo impianto di illuminazione che ha aumentato ulteriormente la visibilità nelle ore notturne. L’edificio centrale a forma di tronco di cono alla base della struttura invece è stato ricostruito uguale all'originale ma con materiali moderni e ad alta efficienza energetica, come i vetri a doppia camera con pellicole filtranti per i raggi UV. La centrale termica è stata spostata esternamente per migliorare l’estetica e la funzionalità dell’edificio. Grazie a queste soluzioni la struttura è meno "energivora": consuma molte meno risorse.

L’attenzione alla sostenibilità non ha riguardato solo l’esterno: tutta la pavimentazione interna infatti è composta da piastrelle Active Ceramic che purificano l’aria, attive anche nelle ore di buio, con l’obiettivo di prevenire presenze batteriche e micotiche e rendere l’ambiente naturalmente sano e igienizzato.

Il gruppo Autogrill

Il Gruppo Autogrill è tra i maggiori operatori al mondo nei servizi di ristorazione per i viaggiatori. È presente in 31 paesi di 4 continenti, opera in circa mille location (tra cui 147 aeroporti) e gestisce 4mila punti vendita. Autogrill può contare su oltre 60mila collaboratori e serve ogni anno 1 miliardo di viaggiatori. Nel 2019 ha conseguito ricavi per circa 5 miliardi di euro.