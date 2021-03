La pandemia non blocca gli investimenti immobiliari a Milano: quasi pronta la torre Accenture

La pandemia non frena gli investimenti immobiliari a Milano. E Accenture, multinazionale che si occupa di consulenza aziendale, sta per ultimare la ristrutturazione della sede di via Bonnet, proprio nel cuore di Porta Nuova. Il progetto fa parte di un piano di investimenti da 360 milioni di euro avviato nel 2019 e che non è stato fermato dalla pandemia.

L'edificio, nel cuore del Porta Nuova, è una torre di 20 piani, con una superficie totale di circa 15.000 metri quadrati, "rivisitato — si legge in una nota — secondo i più moderni criteri di sostenibilità e con una attenzione particolare alla sicurezza di chi lo occuperà".

"Siamo felici che la prima tappa veda protagonista proprio la città di Milano, tra le prime ad essere colpite dalla pandemia e fortemente desiderosa di ripartire", ha commentato Francesca Patellani, Geographic Services Director di Accenture Italia. "I nostri nuovi Forward Building capitalizzano quanto vissuto in questi mesi, puntando sulla combinazione tra un modello di lavoro altamente flessibile e un luogo fisico che riafferma la propria rilevanza nella vita personale e professionale di tutti coloro che lo frequenteranno".

Il building di vi Bonnet è stato riqualificato dalla proprietà dell'immobile (Coima Sgr), in questi mesi è in corso la personalizzazione degli interni e aprirà dopo l'estate.