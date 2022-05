Il nuovo laboratorio da 10 milioni di euro che verrà costruito alle porte di Milano

Un nuovo hub da 10 milioni di euro completamente dedicato a ricerca&sviluppo. È il nuovo hub di Olon, azienda farmaceutica italiana attiva a livello internazionale nella produzione di principi attivi, che sorgerà a Rodano (hinterland Est di Milano). I lavori inizieranno nei prossimi giorni e la struttura sarà operativa nel secondo trimestre 2023, annuncia il gruppo che grazie a questa iniziativa prevede l'inserimento di 50 nuovi ricercatori che arriverà a contare 350 addetti.

Il nuovo centro diventerà l'hub di ricerca centrale di Olon, che integrandosi con i 7 già attivi darà vita a un modello di global research&development networking - spiega l'azienda - nel quale le alte specializzazioni di processi specifici, consolidate negli 11 plant Olon dislocati nel mondo, verranno connesse, condivise e applicate in modo diffuso a tutto la rete produttiva della società. Il gruppo punta alla creazione di una vasta area di laboratori, alcuni dei quali dedicati a un ulteriore sviluppo di nuove tecnologie altamente sostenibili, tra cui biocatalisi e photochemistry, anche grazie a partnership con università italiane e straniere.

"L'hub italiano di R&D sarà un'eccellenza internazionale nel panorama del farmaceutico - ha spiegato Polo Tubertini, ceo di Olon -. Questo investimento ci proietta verso una prospettiva di crescita futura guidata da una visione strategica chiara: l'innovazione è il nostro fattore di competitività rispetto al mercato in cui operiamo, Cdmo (Contract Development and Manufacturing, ndr) e Generic Api (Active Pharmaceutical Ingredient, ndr). Per questo investiamo in ricerca: siamo un gruppo italiano, con i più elevati standard di qualità, sicurezza e affidabilità a livello mondiale".