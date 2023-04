A Milano ci sarà un altro Lego store

Raddoppiano i Lego store di Milano. Aprirà venerdì 7 aprile il nuovo negozio di Piazza Gae Aulenti, sarà il 25esimo in Italia e il secondo di Milano dopo quello di San Babila (inaugurato nel novembre 2016).

Il negozio - 120 metri quadri di superficie - ospiterà diversi simboli di Milano. All'ingresso ci sarà il modello di un tram della serie Carrelli, costruzione nata dalle mani di Luca Petraglia, e composta da 2.050 mattoncini. Inoltre, a partire dal 17 aprile (in occasione del Fuorisalone), si potrà ammirare il modello del Bosco Verticale, realizzato da Riccardo Zangelmi, unico artista Lego Italiano, che con i suoi 32mila elementi Lego, un peso complessivo di 34 kg e 90 ore di lavoro tra progettazione e assemblaggio, lascerà tutti i visitatori senza parole. Piccola nota a margine: la riproduzione dell’iconica abitazione presenta ben 6mila fiori e piante. Modellini, ma non solo. Si tratta di un nuovo concetto di store: gli appassionati potranno scegliere, acquistare e quindi ritirare in negozio i set attraverso l'app ufficiale dell'azienda.

"Dopo Piazza San Babila, siamo felici di aprire il secondo Lego store downtown a Milano, raggiungendo così una presenza sul territorio italiano di 25 negozi - ha dichiarato Rossana Mastrosimini, channel director Lego certified stores west Europe -. Da sempre esploriamo nuovi modi per elevare l’esperienza in-store e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi. Oltre al nuovo concept retail, che offrirà la possibilità di interagire con elementi digitali e fisici, i nostri appassionati avranno la possibilità di scoprire la nuova Lego certified store app".

Diverse le iniziative organizzate per celebrare l'apertura. Dal 13 al 26 aprile, dalle ore 11 alle ore 19 di fronte alla fontana, le famiglie potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo Lego con la riproduzione in scala 1:1 del playset Lego Friends: il ristorante di Heartlake City: un’installazione unica e gigante, un’esperienza speciale per celebrare l'apertura di Gae Aulenti. Dalla società fanno sapere che sarà un evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria attraverso l'app Portanuova.