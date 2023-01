C'è un nuovo Lidl (da 1.400 metri quadri) alle porte di Milano

È stato inaugurato il nuovo Lidl di Paullo. Il punto vendita, 1.400 metri quadrati, si trova in via Santa Maria Mazzarello e prende il posto di quello di via vittime di Nassirya. Si tratta della terza apertura in poche settimane tra Milano e hinterland dopo quelle di viale Lancetti e in piazzale Lodi nel capoluogo lombardo. Nel neonato punto vendita, ha fatto sapere l'azienda in una nota, sono stati assunti 8 nuovi collaboratori.

Lo stabile è stato progettato con un occhio all'efficientamento energetico. "Sul tetto della struttura è installato un impianto fotovoltaico da circa 200 kilowatt - ha spiegato l'azienda -. L’impianto di illuminazione impiega esclusivamente luci a led che consentono un risparmio del 50% rispetto alle precedenti tecnologie e viene impiegata esclusivamente energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Nella struttura, inoltre, lavorano 8 nuovi dipendenti".

"Il nuovo punto vendita offre ai clienti l’opportunità di godere di un ampio assortimento e di un’esperienza di acquisto semplice e smart - si legge in una nota del colosso del discount -. A partire dal reparto frutta e verdura, con una vasta scelta di prodotti che vengono consegnati freschi ogni giorno, fino al reparto panetteria e al corner dedicato alla gastronomia con tante proposte di piatti pronti. Nell’ambito di una più ampia strategia di sostenibilità, inoltre, l’Azienda ha inserito nel proprio assortimento una vasta scelta di prodotti certificati V-Label e clima neutrali a marchio Vemondo. Una decisione che consente anche alla clientela di Caltanisetta di accedere ad un’offerta di referenze ecosostenibili continuative, come yogurt, gelati, pizze, lasagne, burger e cotolette a base vegetale, a cui si aggiungono numerosi articoli promozionali. Infine, completano la proposta di Lidl Italia il reparto dedicato alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quello rivolto agli amici a quattro zampe, sempre ad un ottimo rapporto qualità-prezzo".

Gli orari del nuovo Lidl di Paullo