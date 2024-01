A Solaro (Milano) ci sarà una festa per l'apertura del nuovo McDonalds

Sabato 20 gennaio 2024 sarà inaugurato il primo ristorante McDonald’s di Solaro, in provincia di Milano, in via Varese, 220, in cui lavorano 29 persone. Il McDonald’s è dotato di 236 posti a sedere, McCafé e corsia McDrive. Per l’occasione, lo stesso sabato 20 gennaio, a partire dalle ore 17, si terrà una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti, con taglio del nastro e a seguire, il taglio della torta e intrattenimento con Dj Set.

Prenderanno parte all’inaugurazione: Alessandro Ranieri, vicesindaco di Solaro; Giulia Sara Salemi, influencer, modella e conduttrice televisiva e radiofonica.

McDonald’s in Italia

In Italia da 37 anni, McDonald’s conta oggi oltre 670 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 32.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie a 150 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”, con l’85% di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che producono in Italia. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38.000 ristoranti.