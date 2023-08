Ha aperto un altro Milan store a Milano

È stato inaugurato nei giorni scorsi il nuovo Milan store di Milano. Il negozio si trova all'interno del Terminal 1 di Malpensa, nell'aera partenze Schengen.

“Lo store è stato concepito non solo come un punto di riferimento per i turisti – ha dichiarato Casper Stylsvig, chief revenue officer del Milan – ma anche per i nostri tifosi più affezionati. Vogliamo soddisfare le esigenze di tutti, da chi desidera acquistare l'ultima maglia del Milan prima di tornare a casa a chi cerca semplicemente un gadget come ricordo della nostra bellissima città. L’apertura di questo nuovo punto vendita si inserisce all’interno dell’ambiziosa strategia retail del Club, contribuendo a valorizzare al meglio sia la sua presenza sul territorio che la sua anima internazionale”.

Il punto vendita, aperto dalle 6 alle 21 nel periodo estivo e dalle 6:30 alle 21:30 nel periodo invernale, sarà una presenza permanente all'interno dell'aeroporto e garantirà al Club la possibilità di essere sempre più vicino a tutti i suoi sostenitori, accompagnandoli durante il loro viaggio sino all’ultimo saluto prima di lasciare la città.