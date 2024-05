A Milano raddoppiano i negozi Uniqlo: ecco dove si trova il secondo store

Raddoppiano i negozi Uniqlo a Milano. Il brand di moda giapponese nella mattinata di venerdì 3 maggio ha inaugurato un nuovo store in piazza Gae Aulenti, è il secondo all’ombra della Madonnina dopo quello aperto nel 2019 in piazza Cordusio.

Lo store si sviluppa letteralmente sotto la piazza e occupa una superficie di 800 metri quadrati in cui si trova “una selezione di abbigliamento uomo, donna e bambino”, si legge in una nota del brand. La struttura esterna del negozio, invece, è “un omaggio al design moderno della città e si inserisce nel contesto urbano dell’iconica Piazza Gae Aulenti, accogliendo le centinaia di lavoratori e famiglien che ogni giorno visitano l’area”, puntualizzano dalla società.

“Consolidare il marchio in Italia è il naturale passo da intraprendere dopo il successo del lancio a Milano nel 2019 e la recente espansione nella città di Roma - ha spiegato Mark Barnatovic, coo di Uniqlo Italia -. Per lo store di Gae Aulenti ci concentreremo sul nostro LifeWear in termini di design funzionale, dato dall'avanguardia tecnologica e dalla continua innovazione di prodotto, e rivolto a chi cerca una nuova shopping destination in una delle zone più cool della città”.