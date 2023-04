La Coop lancia il nuovo sito e si racconta con uno spot 'insieme'

"La Coop sei tu. Sì. Ma la Coop è di tutti". A dirlo durante la presentazione della nuova campagna di comunicazione del supermercato è Marco Pedroni, presidente Ancc-Coop e Coop Italia. Palcoscenico d'eccezione, il teatro Parenti di Milano. Perché il nuovo spot curato dall'agenzia 'I am no a robot' sotto la direzione creativa di Giovanni Porro è breve come una pubblicità ma corposo come un film, quale spazio migliore dunque per mostrarlo in anteprima. L'obiettivo della nuova campagna, come sempre, è quello di continuare a costruire quella identità forte che caratterizza il marchio e la comunità di persone che nella Coop si riconoscono. "Vogliamo parlare di cos'è la Coop. Non molte persone lo sanno. La tessera Coop è un'azione. Quindi la Coop è di 6 milioni di italiani", le parole di Pedroni.

Un tassello che si aggiunge ai geniali spot non spot di Ugo Gregoretti all'autoironia chiara e diretta del Tenente Colombo, agli intellettualismi 'alleniani' fino al ricorso una decina di anni fa a un testimonial d'eccezione come Luciana Littizzetto e dal 2019 alle storie del 'carrello', archetipo della grande distribuzione, reinterpretato come piccolo grande eroe in grado di compiere atti virtuosi. Dal consumismo degli anni Settanta alla 'buona spesa che può cambiare il mondo', ovvero l'attuale posizionamento di Coop, in cui il carrello diventa lo strumento a disposizione di soci e consumatori per fare le proprie scelte e indirizzare così facendo positivamente il mercato.

Per Pedroni si tratta di "una scelta coraggiosa quella che ci stiamo accingendo a fare. In un momento di difficoltà dove l'inflazione continua a mordere il carrello della spesa riteniamo comunque indispensabile e necessario riaffermare i valori e la nostra identità. Siamo convinti che solo ripartendo da questo modo di porsi e di intendere la società le nostre cooperative ne trarranno giovamento e manterremo la sintonia necessaria sia con chi già fa parte del nostro mondo che con altri che vorranno avvicinarsi a noi e seguirci".

Il nuovo spot Coop

E proprio attorno a questo tema - "insieme" - che si sviluppa lo spot che sarà lanciato il 16 aprile sulle principali reti televisive e sui circuiti digital. Insieme perché il brand Coop non è fatto da capitali ma da persone. Le immagini, girate in Uruguay, sono un viaggio in crescendo in una dimensione diversa che ruota attorno a un meccanismo visivo di grande impatto. Si parte da un gesto singolo che viene moltiplicato all'infinito a simboleggiare quella comunità di oltre 6 milioni di soci. Da piccolo a grande gesto che davvero se compiuto da moltitudini può fare la differenza e rendere il mondo migliore. Il film si conclude con l'invito alla sottoscrizione, un fermo immagine sulla tessera socio Coop (tessera non carta fedeltà) che permette di entrare in una organizzazione in cui il punto vendita è solo la porta di ingresso.

Insieme allo spot sarà lanciato anche il nuovo sito aziendale: al nuovo sito coop.it, che sostituisce www-e-coop.it. Diventerà non più un semplice portale di un supermercato ma sarà più semplice partecipare alla vita 'societaria' con l'informazione per i soci in prima linea. Un mix di strumenti che viaggia tra l'emozionalità dello spot e la spiegazione più didascalica a punto vendita. Poi c'è anche l'hashtag #10ragioniperpartecipare, che vuole diffondere i temi e l’impegno di tanti, che non tutti conoscono.

"C'è coerenza fra quello che stiamo raccontando oggi e quando un anno fa parlammo di 'rivoluzione sullo scaffale' dando via alla nuova offerta del prodotto a marchio. Ora - ha detto Maura Latini amministratrice delegata di Coop Italia - siamo circa a metà dell'opera; sui nostri scaffali già compaiono circa 2.500 prodotti nuovi (tra riformulazioni, cambi di packaging così da esaltarne i contenuti e proposte completamente inedite) dei 5000 che è l'obiettivo che ci siamo dati per andare a rispondere ai sempre più specifici bisogni di soci e consumatori. Un progetto che guarda all'oggi e al futuro ma che al tempo stesso rimanda a quei principi irrinunciabili che la campagna 'Insieme' racconta, a partire dalla sostenibilità e dalla trasparenza delle nostre filiere. Senza dimenticare il ruolo che ancora di più in virtù della sua maggiore estensività il prodotto Coop svolge come un baluardo per difendere il potere di acquisto delle famiglie". La Coop conferma insomma che i suoi clienti non sono solo considerati consumatori ma una vera e proprio comunità, diversa ma che vive insieme.