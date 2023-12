Apre il nuovo supermercato Aldi a Milano (il più grande d’Italia)

A Milano apre un nuovo supermercato Aldi. Si tratta del negozio più grande del gruppo in Italia. Il punto vendita sarà in viale Monza 267, nel quartiere Precotto. Apre giovedì 28 dicembre.

Il nuovo negozio, il più grande dall’arrivo di Aldi nel mercato italiano nel 2018, vanta una superficie di vendita di 1.997 mq, che si estende su due livelli, e propone uno store concept pensato per rispondere alle moderne esigenze dei consumatori.

"L'apertura di questo nuovo punto vendita a Milano rappresenta una milestone davvero importante per il nostro piano di crescita in Italia, a chiusura di un 2023 che ci ha visti sempre più vicini alle esigenze dei nostri clienti", ha affermato Michael Gscheidlinger, country managing director Aldi Italia. "Questo nuovo negozio è, infatti, un’ulteriore conferma del nostro supporto al territorio, che si esprime non solo attraverso un’offerta che punta tutto sulla qualità e la convenienza, ma anche sulla possibilità di fornire concretamente un nuovo impulso all’economia locale e agli scenari occupazionali".

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.30, il punto vendita offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo.

Com'è il nuovo supermercato Aldi a Milano

Il nuovo negozio si estende su due piani, in un’area precedentemente utilizzata come attività commerciale, e sorge all’interno di una piccola galleria dove sono presenti anche servizi bar, parrucchiere, estetista, ottico e lavanderia. A pochi passi dalla fermata della metro Precotto (M1) e dalla fermata dei bus 51 - 86 - 174 - Q86 e del tram n. 7, il negozio dispone di un parcheggio da 56 posti auto dedicati ai clienti e gratuito per i primi 90 minuti. Il punto vendita è organizzato in modo efficiente e intuitivo per permettere ai clienti di riempire il proprio carrello di valore, facendo la spesa rapidamente e con semplicità.

Al piano terra i clienti potranno esplorare l’ampia area dedicata a frutta e verdura, all’assortimento food già confezionato, come tramezzini, prodotti da frigo in formato convenienza e insalate, oltre a bevande, prodotti per la cura della persona, della casa e degli amici a quattro zampe. Al piano interrato, invece, collegato al resto dello store da tre comodi ascensori, si sviluppa la parte di assortimento dedicato ai secchi e alla dispensa, ai banchi frigo dedicati a carne, pesce, prodotti freschi e surgelati.

L’angolo Vinoteca che offre un’accurata selezione di vini, e all’area “Pan del Dì” che ospita il pane e i prodotti da forno. Inoltre, il nuovo negozio vanta una zona dedicata alle promozioni e alle offerte su abbigliamento, giocattoli, accessori per la casa e tanto altro, molto più ampia rispetto ai punti vendita standard, per soddisfare qualsiasi esigenza attraverso una vasta selezione di prodotti di qualità a prezzi competitivi.

Il sottocosto per l’inaugurazione

Per festeggiare l’inaugurazione, Aldi propone anche speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali. La nuova apertura di viale Monza consolida la presenza di Aldi nella provincia di Milano, dove ora sono 13 i punti vendita inaugurati, portando a quota 61 gli store in Lombardia. Il taglio del nastro ha contribuito alla creazione di 20 nuove opportunità lavorative, per un totale di 994 collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 177 negozi in Italia per un totale di 3.172 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.