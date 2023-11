Comune e Regione stanno (ancora) litigando sui taxi

Milano avrà 450 nuovi taxi in più, ma l'obiettivo di palazzo Marino è arrivare mille nuove licenze. Obiettivo possibile, dato che a Milano circolano 4.853 e, grazie alla legge 136/2023 varata dal governo Meloni la Milano potrebbe aumentare questo numero del 20% (arrivando dunque a quota mille). Beppe Sala, tuttavia, vorrebbe che anche la Regione facesse la sua parte con la "canonica" procedura regionale.

Partiamo con le nostre 450" licenze per i taxi "e poi se la Regione non dovesse concederne, anzitutto dirò con chiarezza ai milanesi che la Regione non vuole e poi continueremo con la via data da questa nuova legge".

Cosa dice la nuova legge Grazie alla legge [136/2023](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/10/09/23G00148/sg) il governo ha consentito ai comuni di aumentare del 20 per cento le licenze dei taxi in circolazione. La mossa, tuttavia, non deve generare guadagni per l'ente: tutto il ricavato (nel caso di Milano circa 100mila euro) deve essere ripartito tra i tassisti già in servizio a titolo di compensazione.

"Non capisco dove sia il problema - ha continuato Sala -. Come se i rappresentanti della Regione non vivessero la realtà milanese. È la realtà milanese che li chiede, non io, e mettersi a fronteggiare anche il mondo dei tassisti, perché ci sarà da fronteggiare, che è fatto di persone che hanno le loro recriminazioni, il loro vissuto, che hanno pagato le licenze, non è una cosa facile. Da questo punto di vista, posto che tutti sappiamo che è difficile, dovremmo stare uniti".

La risposta del governatore Attilio Fontana è arrivata a stretto giro: "Dovrebbe essere il sindaco a spiegare il suo ragionamento. Lui ha la possibilità di utilizzare il provvedimento del Governo di arrivare a mille taxi, circa poco meno. Ne ha utilizzati 450 allora evidentemente è una scelta sua di non utilizzare gli altri 450".