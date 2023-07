Adesso Campari fa (anche) occhiali da sole. E costano più di 400 euro

Sono griffati Campari, costano oltre 400 euro e non sono fatti con i fondi dell'iconica bottiglietta. Sono gli occhiali da sole realizzati grazie a una collaborazione tra il brand di alcolici e Ottomila, brand italiano di occhialeria.

"La collaborazione - si legge in una nota - nasce come celebrazione del design, espressione dell’essenza di entrambi i brand: da un lato Campari Soda, con la sua bottiglietta a forma conica realizzata dall’artista futurista Fortunato Depero nel 1932 e da allora simbolo del marchio, dall’altro Ottomila, noto per il suo approccio sofisticato al design, a metà strada tra l’estetica modernista americana e l’impeccabile artigianato italiano".

Gli occhiali sono interamente realizzati a mano in Italia. Sono disponibili in tre colorazioni: Stinger Campari Soda Red, in acetato di cristallo inciso al laser di una tonalità rosso vivo e abbinato a lenti nere, Stinger Campari Soda Black, in acetato semitrasparente di colore nero e lenti colorate rosse, e Stinger Campari.

"La collaborazione con Ottomila nasce dallo spirito innovativo, originale e all’avanguardia che i nostri brand condividono” - ha dichiarato Andrea Ceccarini, aperitifs marketing director Campari -. Questo progetto rappresenta per noi un traguardo importante, qualcosa di nuovo e ancora inesplorato; un passo ulteriore per fortificare il legame che da sempre contraddistingue Campari Soda con ogni forma di design, guardando dritto al futuro".