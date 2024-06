All'aeroporto di Malpensa servono quasi 2mila lavoratori

Nell'aeroporto Milano Malpensa cercano lavoratori. Si tratta, perlopiù, di opportunità di tipo stagionale. Le figure ricercate, stando ai sindacati Cgil, Filcams e Filt, sono circa 2mila. Andrebbero a rinforzare il personale in vista della stagione estiva.

I nuovi lavoratori sono da inserire sopratutto nel settore commerciale - bar, ristoranti, negozi - ma anche nelle biglietterie, nella gestione bagagli e nell'assistenza ai viaggiatori.

Sono i sindacati stessi ad avvertire che i contratti offerti non sono quasi mai a tempo indeterminato, trattandosi appunto di una necessità stagionale. Il periodo estivo, infatti, rappresenta uno dei momenti di maggior affluenza di turisti nello scalo milanese.

Si tratta di posizioni aperte in gran parte con agenzie interinali e non reperibili sul sito Sea Milano Aiports, ente gestore. Sul portale della società sono disponibili queste opportunità per Linate e Malpensa: qui (con le informazioni necessarie per inviare il proprio curriculum vitae).