Parco acquatico assume lavoratori per la stagione estiva, come candidarsi

Lavorare a bordo piscina. Ma non solo. Sono diverse le figure professionali ricercate da Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo - il più grande d'Italia - che adesso sta cercando personale da assumere per la stagione estiva.

Queste le figure richieste: assistente bagnanti che si occuperà della gestione e del servizio alla clientela, del presidio delle vasche e della gestione di corsi, addetti alla ristorazione, addetti all'accoglienza, receptionist e manutentori.

Le assunzioni, si legge in una nota del parco brianzolo, richiedono per tutte le figure professionali alcuni requisiti di base: la residenza o il domicilio in zone limitrofe al parco, un’ottima predisposizione a lavorare con il pubblico, un’attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a lavorare durante il periodo estivo. Per candidarsi è possibile visitare il sito ufficiale alla pagina "Lavora con noi" dove sono elencate le offerte di lavoro attive.

Il parco acquatico di Concorezzo è stato inaugurato nel 2011. Si estende su 20mila metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, ha nove scivoli acquatici, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni.