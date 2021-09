Amazon cerca 200 dipendenti per la sede di Milano

Amazon sta cercando personale da assumere. Più nel dettaglio il colosso dell'e-commerce, attraverso una nota, ha fatto sapere di essere alla ricerca di 200 lavoratori da inserire nella sede corporate di Milano (in viale Monte Grappa, all'interno del business district di Porta Nuova). I profili sono tra i più disparati, spaziano tra i settori ingegneristico, legale, finanziario, del marketing e delle vendite.

"Siamo orgogliosi di annunciare la ricerca di nuovi talenti che entreranno nei nostri team basati a Milano e ci supporteranno nel nostro lavoro quotidiano di innovare per conto dei clienti - ha commentato Mariangela Marseglia, vice president e country manager di Amazon.it e Amazon.es -. Puntiamo ad essere il miglior datore di lavoro del mondo, offrendo stipendi tra i più alti del settore, training e possibilità di carriera in un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e moderno".

Per saperne di più sui 200 profili richiesti nella sede corporate Amazon di Milano, gli interessati possono partecipare all’edizione italiana dell’Amazon Career Day il 16 settembre, a partire dalle 10:30 in diretta live streaming. Dalla società fanno sapere che "si tratta di uno dei più grandi eventi virtuali di recruiting a livello europeo rivolto a tutti coloro che cercano lavoro, sia in Amazon o altrove". La società "offre inoltre circa 300 sessioni di Career Coaching individuale. Chi si registrerà su amazoncareerday.com e seguirà l’evento del 16 settembre potrà inoltre ascoltare i consigli di manager Amazon".

Nuovi posti di lavoro ma non solo, dalla società fondata da Jeff Bezos hanno annunciato che presto (non è stata comunicata nessuna data, ndr) saranno disponibili tre piani aggiuntivi del building nel cuore di Milano.

Lavoro Amazon: quanti dipendenti lavorano

Attualmente il colosso fondato da Jeff Bezos conta 12.500 dipendenti in Italia e la società ha dichiarato di aver "già raggiunto l'obiettivo di fine 2021 di 3.000 nuove assunzioni a tempo indeterminato".