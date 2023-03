Apre a Milano lo storico Caffè Rivoire: si assumono 20 persone

Rivoire, storico caffè fiorentino di piazza della Signoria, sta per portare le sue specialità a Milano. Ad aprire entro Pasqua sarà il primo di tre locali previsti per il 2023 nel capoluogo meneghino: un flagship shop in zona Brera, in via Formentini, 9, proprio nel cuore della città.

Alla base del concept dell’azienda, l’idea di proporre ai clienti un’esperienza elegante e immersiva, con pareti ricoperte da immagini di opere rinascimentali e barocche, richiamo all’arte e alla tradizione fiorentina, e un’ampia offerta che va dal cocktail bar al ristorante gourmet, dalla cioccolateria all’alta pasticceria e alla rivendita.

Una realtà d’eccellenza e in forte espansione che in questa prima fase prevede di inserire circa 20 nuovi professionisti all’interno del proprio organico: chef de partie con esperienza in hotel di lusso, ristoranti fine dining, gourmet o stellati; commis di cucina; commis di sala; chef de rang; cassieri e hostess.

Per questo motivo l’Area Specialistica Turismo e Ristorazione di Umana ha aperto le selezioni. Qui per candidarsi.