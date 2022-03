Il Gruppo Cap cerca 35 dipendenti da assumere

Sta cercando dipendenti da assumere e inserire all'interno del suo organico Cap, società a capitale pubblico che si occupa della gestione delle acque nella Città metropolitana di Milano. Per il 2022 sono 35 le posizioni già aperte, dalla ditta precisano che si tratta di "una campagna recruiting finalizzata al potenziamento nelle unità dell’utility e a trovare figure destinate allo sviluppo di nuove attività".

Tra le 35 nuove posizioni approvate dal consiglio di amministrazione lo scorso dicembre, 20 riguardano ruoli di potenziamento nelle unità dell’utility (dalla direzione operations nei settori acquedotto e depurazione ai settori dell’engineering, ricerca sviluppo, gestione legale e finanziaria), e 15 riguardano lo sviluppo di nuove attività, dalla selezione di professionisti nell’ambito commerciale con expertise nell’efficienza energetica, alla direzione sviluppo strategico, dall’operational intelligence all’engineering con competenza relativa alla progettazione rilievi e know-how nelle attività legate ai fondi del Pnrr.

Le candidature possono essere inoltrate all'azienda attraverso la nuova sezione "Lavora con noi" creata sul sito dell'azienda. "Vogliamo attrarre i migliori talenti, in particolare i giovani, interessati a costruire un importante percorso di crescita, tra sfide di sostenibilità e progetti in ottica di economia circolare - ha detto Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato dell'azienda -. La nuova piattaforma ci consentirà di selezionare i candidati più interessati al nostro lavoro e alla nostra visione dello sviluppo del territorio".

L'azienda

Gruppo Cap è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio, Gruppo Cap si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto top utility come migliore utility italiana.