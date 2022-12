Ita cerca assistenti di volo e piloti: ecco come candidarsi a Milano

Nonostante le continue e ingenti perdite, la compagnia di bandiera italiana Ita Airways ha presentato il nuovo piano di assunzioni previsto per il 2023, che comporterà l’entrata in azienda di nuovo personale navigante, sia di nuovi piloti che di nuovi assistenti di volo. Si parla di oltre 1.000 assunzioni. Ita ha pianificato un massiccio piano di recruitment in collaborazione con la società CVing.

Si cercano assistenti di volo e piloti. La partecipazione alle giornate di selezione sarà totalmente gratuita, e sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, cliccando il link presente sia sulla pagina Facebook che sul profilo Linkedin di CVing.

A Milano la selezione è in programma il 16 dicembre 2022 al Crowne Plaza di Milano Linate in via Adenauer 3.