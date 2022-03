NTT DATA diventa socio fondatore della Fondazione “ITS Academy Leading Generation”

NTT DATA, uno dei principali player globali nell’ambito della consulenza IT, insieme ad altre aziende, scuole ed università della Lombardia, ha fondato l’ITS Academy Leading Generation. Nella cornice delle Fondazioni ITS – percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata, per facilitare l’occupazione giovanile e soddisfare le esigenze emergenti del mercato del lavoro –, NTT DATA sarà protagonista di un percorso formativo per Digital Developer destinato a 20 diplomati. Il programma formativo nasce con l’obiettivo di creare esperti nello sviluppo di applicazioni software innovative, i nuovi professionisti delle tecnologie dell’Industria 4.0: logiche e linguaggi di programmazione Web, Database e sviluppi nell’ambito dei Big Data e delle tecnologie Cloud, integrazione con le tecnologie e gli strumenti per l’IoT (Internet of Things).

Un percorso altamente professionalizzate, composto da lezioni, learning-by-doing, project Works, tra le ultime novità tecnologiche e la formazione sulle Human Skills, che aumenta il valore nel mondo del lavoro generando una delle professionalità più ricercate. Il corso, che partirà il 4 aprile 2022, ha una durata complessiva di 2000 ore, 1000 all’anno, strutturate in 600 di formazione in aula e 400 di formazione sul lavoro direttamente in NTT DATA. Al termine verrà rilasciato un Diploma di Tecnico Superiore con certificazione delle competenze corrispondenti al livello V o VI del Quadro Europeo delle Qualifiche. Tre le borse di studio previste per gli studenti meritevoli. “L’ITS Academy Leading Generation è una nuova iniziativa che NTT DATA, insieme ad altre aziende, scuole ed università, offre agli studenti di tutta Italia, con lo scopo di formarli ed introdurli nel mondo del lavoro – ha commentato Anna Amodio, Senior Vice President e Responsabile Risorse Umane di NTT DATA Italia. - Stiamo vivendo un momento storico in cui, soprattutto nel nostro settore, la richiesta di competenze non viene soddisfatta dall’offerta. Per questo è necessario che imprese e sistema educativo collaborino per stare al passo con l’evoluzione del mercato.” Vincendo il bando della Regione Lombardia e diventando membro fondatore della Fondazione ITS Academy Leading Generation, NTT DATA conferma il ruolo di realtà imprenditoriale all’avanguardia sui temi della formazione, in linea con le numerose iniziative messe in campo negli scorsi anni con diverse università italiane e con la sua Excellence School, una scuola per formare giovani laureati in materie STEM, con lo scopo di assumerli in azienda. In partenza il 4 aprile 2022, il corso per formare Digital Developer si svolgerà interamente in presenza. I diplomati interessati possono richiedere informazioni ed iscriversi a questo link entro il 31 marzo 2022.