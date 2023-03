A Milano nuove assunzioni in Poste Italiane

Aaa cercasi postini. Poste Italiane assume portalettere a Milano e hinterland.

I requisiti

I candidati dovranno avere diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità per guidare i mezzi aziendali. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Ai prescelti verrà proposto un contratto a tempo determinato, "in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata".

"Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del moto mezzo (che sarà effettuata su un 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio - si legge su poste.it -. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione".

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inoltrare il proprio curriculum vitae nella sezione apposita del sito di poste.it. La scadenza è ravvicinata: le candidature devono essere sottomesse entro domenica 5 marzo.