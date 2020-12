Come fare il servizio civile al Comune di Milano: Palazzo Marino apre 41 posizioni

Sono 41 i posti di servizio civile messi a disposizione dal Comune di Milano. Aperti fino alle ore 14 dell’8 febbraio i termini per la presentazione delle domande da parte di ragazze e ragazzi, tra i 18 e 29 anni (non compiuti), che vogliano impegnarsi a favore della città scegliendo di svolgere il servizio civile nazionale con il Comune di Milano.

I settori disponibili per il servizio civile

Sono 41 le opportunità offerte dall’Amministrazione comunale per mettersi a disposizione della collettività e della cultura: 5 posti nel settore Educazione, 34 posti nel settore Cultura, 2 posti nella Protezione civile. Altre 69 posizioni saranno bandite a partire dalla prossima primavera.

“Il servizio civile volontario - commenta Cristina Tajani, assessora alle politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane - rappresenta per i volontari un’importante occasione di crescita formativa e umana. Per l’Amministrazione è un prezioso strumento che contribuisce ad aiutare le fasce più deboli della società, rafforzare i servizi ai cittadini e la valorizzazione del patrimonio urbano. Le attività che vedranno coinvolti i volontari – conclude Tajani – sono incardinate su progetti concreti che rendono possibile l’equilibrio tra esigenze formative dei volontari e bisogni della città: dalla valorizzazione del patrimonio artistico, all’integrazione culturale per finire con l’assistenza agli anziani e ai minori in difficoltà”.

Come candidarsi al servizio civile

L’anno scorso sono state oltre 350 le domande di partecipazione pervenute agli uffici comunali da parte di giovani milanesi che hanno chiesto di impegnarsi nei progetti proposti dall’Amministrazione. I giovani che saranno chiamati per svolgere il servizio civile universale (SCU) potranno contare su un rimborso spese (assegno di servizio) di circa 440 euro mensili. Emolumento che verrà corrisposto direttamente dall’Ufficio nazionale del servizio civile (UNSC).

Per maggiori informazioni sui progetti e sulla modalità per la presentazione delle domande è possibile consultare questa pagina (https://www.comune.milano.it/servizi/servizio-civile-in-comune-come%20candidarsi) o recarsi presso lo sportello Area Lavoro e Formazione di via Larga, 12 – 3° piano – stanza 365 – 363 – 380, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12 e dalle 14 alle 16, esclusivamente previa appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 02 88452011 ovvero 02 88452387.