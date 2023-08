Lavoro al Gp di Monza 2023: si cercano 1.200 persone da assumere per il weekend

Addetti alla viabilità, steward e facchini. Manpower, agenzia per il lavoro, cerca 1.200 persone per lavorare a Monza in occasione di un "importante evento automobilistico che si terrà dall'1 al 3 settembre". Si parla ovviamente del Gran Premio di formula uno in programma proprio nel primo weekend di settembre nel Tempio della Velocità.

L'annuncio è stato pubblicato sul portale dell'agenzia interinale per il lavoro nei giorni scorsi e riguarda la selezione addetti/e controllo accessi e facchini (in possesso di scarpe antinfortunistiche). L'offerta è un contratto di somministrazione sulla base delle giornate assegnate.

Tra i requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su fasce orarie indicative 6 - 18 o 18 - 6 (si richiede flessibilità oraria) dal 1 al 3 settembre, "propensione al lavoro di squadra, affidabilità, proattività e dinamicità, attitudine a gestire afflussi importanti di persone e infine buona resistenza fisica" in quanto il lavoro viene svolto prevalentemente in piedi.

"Si consiglia di portarsi un piccolo zaino contenente scorta d'acqua, un eventuale cappello per proteggersi dal sole e una mantellina/K-way per ripararsi dalla pioggia" specificano nell'annuncio. Qui è possibile visionare l'annuncio ed eventualmente candidarsi.