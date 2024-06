Azienda cerca operatori da assumere tra Milano e la Brianza

Cem Ambiente assume ancora: sono in programma quattro selezioni con le candidature da inviare entro il prossimo 9 luglio. "Proseguono le politiche di assunzione di Cem Ambiente finalizzate all'implementazione delle figure professionali necessarie ad accompagnare la crescita continua e l'espansione territoriale dell'utility di Cavenago che si occupa del servizio di igiene urbana in un territorio di 75 comuni soci nelle province di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia", spiegano nell'azienda che si occupa di servizi ambientali.

Quattro nuove selezioni per la ricerca di operatori ecologici con qualifiche diverse, con e senza patente di guida, per sedi operative differenti. Le selezioni sono finalizzate alla formazione di graduatorie cui attingere per far fronte alle esigenze aziendali. I candidati, per partecipare, dovranno leggere attentamente gli avvisi di selezione per verificare il possesso dei requisiti indispensabili per l'ammissione e compilare e trasmettere la domanda di partecipazione prescelta scaricabile dal sito, insieme agli allegati richiesti. Qui è possibile consultare il bando di selezione.