Offerte di lavoro, Cem assume operatori ecologici

Assunzioni, anche a tempo indeterminato, in Cem Spa, l'azienda pubblica che si occupa di servizi ambientali in 67 Comuni, nell'hinterland di Milano, oltre che a Monza e Brianza e Lodi. Aperto il bando di concorso per selezionare 15 operatori ecologici.

I candidati prescelti lavoreranno per 38 ore settimanali percependo una paga base di 1.350 euro lorde mensili. Le mansioni, si legge nell'avviso, andranno dall'attività di raccolta rifiuti alla pulizia delle strade e delle aree di mercato, passando per la rimozione di discariche abusive e lo svuotamento dei cestini.

Requisiti

Per poter partecipare alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti.

a. Maggiore età

b. cittadinanza italiana o di un altro paese membro della comunità europea o possesso di regolare permesso di soggiorno per gli extracomunitari

c. assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o per reati che comportino la destituzione o il licenziamento del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni, nonché di provvedimenti di prevenzione o interdizione o altre misure inflitte a seguito di infrazioni ad obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla moralità professionale in relazione al profilo da ricoprire o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione

d. idoneità psicofisica a svolgere la mansione, che sarà verificata prima dell'assunzione in servizio attraverso visita medica effettuata dal medico competente.

I cittadini non italiani, inoltre, dovranno conoscere la lingua italiana parlata e scritta. Saranno inoltre requisiti imprescindibili non avere pregressi licenziamenti disciplinari, aver terminato la scuola dell'obbligo e avere la patente B.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario presentare la domanda di ammissione prevista (disponibile sul sito di Cem) e includere fotocopia di documenti d'identità, patenti di guida e eventuale permesso di soggiorno curriculum vitae e professionale aggiornato, datato e sottoscritto, con l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dicitura: "Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base Regolamento Europeo 679/2016". La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il termine le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2022 all'ufficio protocollo di CEM Ambiente Spa - Cavenago di Brianza (MB) - Località Cascina Sofia 1/A, tramite mail all'indirizzo protocollo@cemambiente.it oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.cemambiente.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'interno di una busta chiusa. Per tutte le info e le modalità di candidatura consultare attentamente il bando pubblico online.

Sedi di lavoro

Le sedi di lavoro saranno le seguenti:

Liscate, Via Salvo d'Acquisto 15; Trezzano Rosa, Via Firenze 12; Brugherio, Viale della Vittoria 22/2zi; Cavenago di Brianza, località Cascina Sofia; Vimercate, Via Manin 20; Cologno Monzese, Via Portogallo 8.