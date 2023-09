Atm cerca conducenti e paga affitto e patente

Patente pagata e contributo per l'affitto della casa. Sono i benefit che Atm è pronta a erogare ai suoi futuri conducenti. Ne cerca ben 300 e non è facile trovarli. Gli ostacoli sono proprio la patente di guida e il trasferimento a Milano. L'azienda, in questi giorni, ha deciso di investire circa 500mila euro per rendere più semplice agli aspiranti conducenti la decisione di candidarsi al ruolo.

150 candidati potranno (gratuitamente) conseguire la patente D e la carta di qualificazione del conducente, obbligatoria per il trasporto di passeggeri. Risparmieranno circa 2.500 euro a testa e non dovranno fare nulla, tranne scegliere un'autoscuola tra quelle convenzionate con Atm. Non è finita, perché chi conseguirà i due titoli presso autoscuole non convenzionate potrà ricevere un rimborso spese fino a 1.500 euro. Il pre-requisito è quello di avere già la patente B, e naturalmente superare l'iter di selezione in Atm. I candidati già in possesso della patente D (o DE), da un anno, possono invece ottenere gratis il corso per conseguire la carta di qualificazione.

Ma, come si diceva, il piano di Atm prevede anche di erogare un contributo per l'affitto per i primi mesi. Questa parte costerà all'azienda poco più di 100mila euro e consiste nel dare 33 voucher da 3mila euro lordi, direttamente in busta paga, in importi rateizzati. Il contributo per l'affitto può essere richiesto da tutti i candidati già in possesso delle patenti e con iter di selezione superato, nonché i neo conducenti entro 3 mesi dalla data d'assunzione, a patto di essere residenti fuori dall'area metropolitana di Milano e di avere intestato un contratto di locazione per almeno sei mesi, con decorrenza successiva alla candidatura: ciò significa che devono essersi trasferiti a Milano per lavorare in Atm. Verrà stilata una graduatoria per scegliere i 33 candidati a cui erogare il contributo.

Tutti coloro che fossero interessati, potranno tra l'altro incontrare il team risorse umane di Atm durante la settimana di E-Mob, dal 7 al 10 ottobre 2023, in piazza del Duomo.