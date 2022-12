Emirates assume hostess e steward: open day a Milano e come candidarsi

Tornano le assunzioni di Emirates. Il colosso dei voli sarà di nuovo a Milano per una giornata di colloqui con candidati steward e hostess. L'appuntamento è lunedì 9 gennaio al Best Western Plus Hotel Galles di piazza Lima 2.

"Emirates - si legge in una nota della compagnia aerea - cerca personale di bordo appassionato e ambizioso da inserire nel suo team multinazionale, dopo il grande ritorno della domanda di viaggi e l’aumento delle operazioni attraverso la sua vasta rete di destinazioni"

"La compagnia aerea con sede a Dubai - spiega ancora Emirates - è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai".

Come candidarsi

Per proporre la propria candidatura è necessario inviare il proprio curriculum vitae, scritto in lingua inglese e con una fotografia recente caricandolo sul sito di Emirates. I candidati, inoltre, lunedì 9 gennaio dovranno essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto. "Il personale di bordo Emirates è veramente globale e rappresenta 160 nazionalità, che riflettono il mix di clienti e di mete in oltre 130 città in sei continenti, utilizzando una moderna flotta di oltre 200 velivoli wide-body". precisa la compagnia, che è il più grande operatore globale di Boeing 777 e Airbus A380.

I requisiti

Pochi i requisiti richiesti: i candidati dovranno parlare e scrivere fluentemente in inglese - un'ulteriore lingua rappresenta un vantaggio -, essere alti almeno 160 centimetri e raggiungere i 212 centimetri di altezza con le braccia alzate ed essere in grado di ottenere il visto dagli Emirati Arabi. Inoltre, gli aspiranti assistenti di bordo dovranno avere almeno un anno di esperienza nel settore 'hospitality', essere diplomati e non dovranno avere tatuaggi visibili con la divisa.