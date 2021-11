Nuova maxi-campagna di assunzioni di GoStudent

GoStudent, azienda EdTech leader nel settore dell’e-learning e delle ripetizioni scolastiche online, ha annunciato una nuova maxi-campagna di assunzioni. A soli sei mesi dal suo arrivo in Italia, l’hub milanese di GoStudent conta già oltre 50 dipendenti. La scale-up si pone ora un nuovo e ambizioso traguardo: raddoppiare il proprio team entro la fine dell’anno e superare le 100 assunzioni.

"Ad oggi, il mercato italiano ci ha riservato un’accoglienza ancor più calorosa del previsto. Quando, la scorsa primavera, siamo sbarcati nel Bel Paese ci eravamo posti l’obiettivo di chiudere l’anno con 70 dipendenti. Strada facendo ci siamo accorti che, per poter far fronte alla crescita esponenziale registrata da GoStudent in Italia (oltre 950% YTD), fosse necessario poter contare su una squadra sempre più numerosa e dare, quindi, una sferzata ancor più decisa alle assunzioni”, ha commentato Ricardo Reinoso, country manager Italia.

“Al centro del nostro successo ci sono le persone di talento: la loro esperienza e il loro impegno sono il vero motore della nostra azienda e ci consentono di alzare continuamente l’asticella in termini di nuovi obiettivi da raggiungere. Dopo i risultati straordinari ottenuti dal team italiano in questi primi sei mesi, siamo entusiasti di poter ampliare ulteriormente il nostro organico e dare l’opportunità a sempre più giovani talenti di unirsi alla famiglia GoStudent. Nel selezionare i nuovi componenti del team, che saranno tutti regolarmente assunti, a tempo indeterminato o determinato, vogliamo dare ancor più valore alla personalità, alle competenze trasversali, alle soft skill, ma anche alla motivazione del candidato a vincere con noi le nostre sfide”, ha concluso Reinoso.

Lavoro, GoStudent scomette sulle nuove generazioni

In un Paese dove il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, è tra i più alti d’Europa, GoStudent intende scommettere sulle nuove generazioni, offrendo opportunità d’impiego concrete, e promuovere la diversità e l'inclusione in azienda. Attualmente, dei 50 collaboratori della sede milanese, oltre il 77% ha meno di 30 anni, le donne rappresentano quasi il 60% degli assunti e più del 15% dei dipendenti è di nazionalità straniera.

Le offerte di lavoro di GoStudent sono principalmente rivolte a giovani professionisti, ma anche a neolaureati e a ragazzi e ragazze al primo impiego. I candidati attualmente ricercati per la sede di Milano riguardano soprattutto il settore commerciale e del post-vendita: Sales Specialist, Customer Success Manager, Customer Care Manager, ma non solo. Numerose anche le nuove posizioni aperte che permettono di lavorare al 100% da remoto.

Questi ambiziosi piani di ampliamento del team non riguardano esclusivamente l’hub di Milano. Da gennaio, GoStudent è riuscita nell’impresa di moltiplicare il proprio staff internazionale, passando da poco più di 100 assunti a 1.000, distribuiti in diciotto sedi internazionali. Ora la scale-up punta a superare i 1.400 dipendenti entro la fine del 2021.

Oltre alle figure da inserire nel proprio organico, GoStudent è costantemente alla ricerca dei migliori insegnanti da integrare all’interno del proprio network che, ad oggi, conta 9.000 tutor freelance e che si prevede supererà i 10.000 insegnanti per dicembre. Attualmente, GoStudent offre video-lezioni individuali a più di 25.000 studenti internazionali, per un totale di oltre 750.000 sessioni prenotate ogni mese sulla piattaforma.

Felix Ohswald, co-fondatore e CEO di GoStudent ha dichiarato: “Il 2021 è stato un anno cruciale per GoStudent durante cui non solo ci siamo aggiudicati sia lo status di unicorno che di azienda più valutata del panorama EdTech in Europa, ma abbiamo anche dato il via ad un ambizioso progetto di espansione internazionale, nel vecchio continente e oltreoceano. Poter contare su centinaia di giovani ambiziosi e talentuosi ci sta permettendo di posizionarci come attori di riferimento nel panorama delle ripetizioni private online nei 22 Paesi in cui siamo già operativi e di poter avanzare a grandi passi verso la realizzazione della nostra missione aziendale: dare vita alla scuola globale n°1 al mondo”.