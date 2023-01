L'hotel Hilton assume 250 persone: come candidarsi per lavorare nello storico albergo

L'hotel Hilton assume. La storica catena di alberghi, con una struttura anche a Milano, in via Luigi Galvani, sta infatti cercando 250 persone da inserire nel proprio organico. Il recruiting day, che si svolgerà online, è affidato a "Lavoro turismo".

"L’8 febbraio 2023 si terranno i video colloqui, durante i quali i candidati precedentemente selezionati avranno la possibilità di unirsi ad una delle 10 strutture della rinomata catena", si legge in una nota della società che si occupa della ricerca. "Si selezionano sia profili junior che professionisti qualificati, per opportunità di lavoro sia a tempo determinato, sia indeterminato. Le offerte a tempo determinato sono spesso trasformate al rinnovo con contratti indeterminati. Molte anche le opportunità di stage, un canale agevole per entrare in Hilton anche con pochissima esperienza", proseguono da "Lavoro turismo".

Per l'Hilton di Milano si cercano executive sous chef, lavapiatti, front office shift leader, front office agent, housekeeping supervisor e facchini ai piani. "Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il Cv e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare il colloquio finale con i recruiter di Hilton, che si terrà l’8 febbraio. Il processo di selezione sarà gestito interamente online, in modo da permettere a chiunque sia interessato di partecipare senza dover organizzare trasferte", hanno spiegato dalla società chiarendo come avverrà il percorso di selezione.