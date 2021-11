Kebhouze (kebab di Gianluca Vacchi) cerca personale a Milano per i nuovi ristoranti

"Lavora con me baby!". Così Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer bolognese, lancia la ricerca di personale su Facebook per i suoi nuovi punti vendita kebab di Milano e Roma con l'insegna Kebhouze. A partire dall'inizio del mese di dicembre sono previste cinque aperture contemporanee di cui tre a Milano, in zone nevralgiche della città come corso Buenos Aires, via Paolo Sarpi e via Vigevano. Altre venti aperture sono già programmate in tutta Italia e all'estero per il 2022.

"Cerco personale di sala e di cucina negli store di Milano e Roma. Se non hai paura dei miei scherzi manda il tuo CV a personale@zonproductions.com", si legge nel post pubblicato da Kebhouze sul social network.

L'idea è nata da un gruppo di giovani ragazzi che l'hanno proposta a Vacchi, trovandolo entusiasta. Kebhouze proporrà il kebab in due versioni, una di pollo italiano e una di black angus, novità assoluta nel mercato del kebab, e poi altre 'voci' di menu come i nuggets, i chicken popcorn e così via.

"C’è un problema di diffidenza verso il kebab - afferma Vacchi -. Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità".