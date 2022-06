Trenitalia cerca personale a Milano e in Lombardia: come candidarsi

Il Gruppo FS Italiane, sta ricercando figure professionali, laureate nelle facoltà di ingegneria o materie scientifiche da inserire all’interno dei propri organici con assunzioni a tempo indeterminato per la struttura Technology, Innovation & Digital.

Tale ricerca si inserisce all’interno del processo di forte innovazione tecnologica che il Gruppo porta avanti da anni e che con il Piano Industriale 2022-2031 ha subito una profonda accelerazione. La digitalizzazione è un elemento imprescindibile e trasversale a tutti i quattro poli che compongono FS Italiane (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano). Per questa ragione il Gruppo FS ha avviato una campagna di ricerca per talenti in questo settore.

È possibile candidarsi, entro il 31 luglio, sul sito www.fsitaliane.it nella sezione “Lavora con noi” per la posizione di senior digital industrial agreements per le sede di Milano. Fra i requisiti previsti, (laurea magistrale in Ingegneria o materie scientifiche equivalenti), costituisce titolo preferenziale l’iscrizione all’albo professionale e/o il conseguimento di un master in Innovation Management, Corporate Entrepreneurship, Open Innovation.

La struttura Technology, Innovation & Digital guida l'evoluzione tecnologica del Gruppo, promuovendo e sviluppando le competenze più innovative, assicurando l'indirizzo e il coordinamento di attività volte a definire le strategie fondamentali in campo digitale per creare basi solide per un futuro sempre più all'avanguardia nel sistema trasporti.

Oltre a questa necessità, l'azienda in Lombardia, come visibile sul sito, cerca progettisti in geotecnica, assistenti lavori opere civili e lavori opere teconologiche, così come capistazione da formare.