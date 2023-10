Career day e Job meeting: così il comune 'promuove' il lavoro

Continua l’impegno del Comune di Milano nel raccontarsi e aprirsi al mondo dei giovani. Dopo il successo di interesse per l’impiego pubblico riscontrato al Job Meeting Milano 2022 e al Career Day del Politecnico di Milano dello scorso maggio, l’Amministrazione nel mese di ottobre prenderà parte a quattro eventi, di cui tre universitari.

Come si partecipa a un concorso? Che cos’è la piattaforma InPA? Come ci si candida per uno stage? Cosa vuol dire e come si usa la sezione Amministrazione Trasparente? A queste e a tante altre domande il Comune di Milano risponderà nel corso dei quattro appuntamenti. Si comincia domani, mercoledì 4 ottobre, con il Job Fair 2023 La Statale, all’Università degli Studi di Milano, dove, oltre ad incontrare gli esperti di recruiting del Comune, ragazze e ragazzi potranno confrontarsi con i professionisti nell’ambito delle relazioni internazionali, della cura del patrimonio culturale e di grandi progetti legati al Pnrr. All’evento possono accedere solo gli studenti e i laureati dell’Ateneo di via Festa del Perdono.

Si prosegue giovedì 19 ottobre con il Job Meeting Milano, presso lo spazio Base di via Bergognone. L’Amministrazione sarà sia in stand sia nel cartellone delle presentazioni aziendali con il game-talk "Lavorare per il Comune di Milano #proiettativersoilfuturo". L’evento, patrocinato dal Comune di Milano, è aperto a tutti previa registrazione online sul sito www.jobmeeting.it. E ancora, giovedì 26 ottobre, appuntamento all'Università degli Studi di Milano Bicocca al Festival del Valore Pubblico, dedicato alla buona Amministrazione. La manifestazione è a ingresso libero previa registrazione alla pagina dedicata www.unimib.it/eventi/festival- del-valore-pubblico.

Quarto e ultimo appuntamento del mese, lunedì 30 ottobre al Recruiting Date Government, Public Services e International Organizations 2023 presso l'Università Bocconi, dove gli studenti e i neolaureati avranno l’opportunità di incontrare principalmente gli esperti dell’Amministrazione in ambito economico-finanziario. L’evento è dedicato solo agli studenti e ai laureati Bocconi.

"Con le nostre 14mila risorse possiamo considerarci la più grande azienda di Milano ed è quindi importante che si presenti nelle università e in tutte le occasioni di Career day la nostra realtà - spiega Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro -. Lavorare per il Comune può essere un'occasione importante per ritrovarsi coinvolti in progetti di rilevanza, anche internazionale, in diversi ambiti come lo sport, la moda e l’architettura; e ancora l’ambiente, il commercio e lo sviluppo economico, il welfare e la mobilità, l’urbanistica e la sicurezza urbana. Nel quotidiano, significa lavorare e contribuire alla crescita di una città in continua evoluzione".