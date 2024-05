McDonald's offre 35 posti di lavoro: come candidarsi e qual è lo stipendio

La catena di ristoranti McDonald’s offre 35 posti di lavoro a Milano. L’azienda è alla ricerca di personale per rafforzare i team dei suoi ristoranti di Milano Rubicone (25 posizioni aperte) e di Garbagnate Milanese (10 posizioni aperte). Per l’occasione sono state organizzate due diverse giornate di colloqui presso i ristoranti.

McDonald's cerca dipendenti a Milano Rubicone

In particolare, per Milano Rubicone, il giorno prescelto sarà quello di giovedì 9 maggio, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso il ristorante McDonald’s Milano in viale Rubicone 29, dalle 10 alle 17.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino la realtà di McDonald’s, attraverso l’esperienza di chi ci lavora. Per partecipare, è possibile inviare la propria candidatura entro il 7 maggio direttamente sul sito, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati, e il caricamento del curriculum vitae.

McDonald's cerca lavoro a Garbagnate Milanese

A Garbagnate Milanese la giornata di colloqui sarà martedì 14 maggio, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso il ristorante McDonald’s Garbagnate Milanese in via Peloritana 58, dalle 10 alle 17. Per partecipare, è possibile inviare la propria candidatura entro il 12 maggio direttamente sul sito, rispondendo al solito questionario.

Il colloquio al McDonald's e quanto si guadagna

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti full-time o part-time, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Il Ccnl di Turismo - Pubblici Esercizi - Ristorazione Collettiva e Commerciale - Alberghi (qui il pdf)

