Clo Serivizi Logistici cerca personale nel Milanese

Preparatori, addetti alle spedizioni e alle consegne con furgone. Sono solo alcune delle figure cercate da Clo Servizi Logistici, azienda cooperativa di logistica integrata.

In particolare, per le sue sedi dell'hinterland milanese di Pieve Emanule e Cassina de' Pecchi (oltre che di Siziano, nel Pavese, e Figino Serenza, nel Comasco), la coop cerca, sia per posizioni part-time sia full, preparatori, ricevitori, carrellesti e addetti alle spedizioni. Mentre per la sede di Cassina si assumono anche addetti alle consegne con furgone, in possesso della patente B.

Come candidarsi

Per avanzare la propria candidatura è possibile inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo mail ricerca.personale@clomilano.it o via messaggio Whatsapp scrivendo al numero 348.1566515.