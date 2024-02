Lavoro, Tulipania cerca personale per l'ampiamento del parco di tulipani: ecco le figure ricercate

Gallery





L'angolo di olanda a mezz'ora da Milano, diventa sempre più grande e ricco di proposte: Il grande parco di tulipani sito a Terno d'isola, nell'isola bergamasca nato nel 2018 e ampliatosi sempre di piu diventando un'area di 25mila metri quadrati e meta da turisti di tutta italia - con piu' di un milione di tulipani piantati e raccolti - e ora cerca anche personale. Le figure ricercate: da giardinieri, manutentori del verde, parcheggiatori passando a ad informatici al customer care per la gestione dei clienti, fino a camerieri per il servizio food tra i tulipani tanto apprezzato negli ultimi anni. I casting Al via dunque i casting per le assunzioni di personale, il parco che si estende su un terreno di piu' di 25mila metri quadri e aprirà in primavera. I lavori tuttavia sono già iniziati come da foto pubblicate sui canali social della società. Si ricercano anche parcheggiatori in quanto l'ampliamento del parco ha riguardato anche la creazione di un nuovo grande parcheggio, il quarto da piu' di 100auto. Massimo riserbo sulle novità del 2024: tulipania ci ha riservato ogni anno sempre nuove sorprese, dal parco a tema come nel 2023 con una grande scacchiera floreale campo di "battaglia"tra la regina di cuori e quella bianca, alle proposte di colazione e picnic tra i fiori; dai laboratori di apicoltura a quelli di decorazione dei vasi. E anche il 2024 non mancherà di portare nuove proposte, sempre all'insegna del fiore simbolo, il tulipano. Tante le varietà che saranno coltivate, dai classici agli screziati, dai precoci ai tardivi da quelli monocolore a quelli fiammati. E se la visita ai giardini è prevista in primavera, da metà marzo a fine aprile - durante tutto il resto dell'anno si organizzano altri eventi altrettanto acclamati come la fioritura dei girasoli in estate e il grande pumpkin patch di raccolta zucche durante il periodo di halloween. “All’interno del nostro parco - spiega Cecilia - potrai raccogliere i tulipani che più ti piacciono e comporre da te dei magnifici bouquet, oltre a godere di una vista stupenda, scattare splendide foto, gustarti un romantico aperitivo o una spettacolare colazione tra i fiori oltre che divertirti con tutte le attrazioni e gli eventi da noi organizzati. Non vediamo l'ora di aprire i cancelli ai nostri amati visitatori perchè vorrà dire che la primavera è arrivata e con lei i colori e i profumi che risvegliano sensi e sorrisi”.